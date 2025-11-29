ドジャースからＦＡとなっているキケ・ヘルナンデス内野手が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。長女・ペネロペちゃんと一緒にメリーゴーラウンドに乗って笑みを浮かべる写真をアップした。今オフはシーズン中に痛めていた左肘の手術を受けたキケ。現在は左腕を特殊なギプスで固定している中、愛娘との時間を満喫。スペイン語で「Ｍｉｖｉｄａ（私の人生）」とつづった。２週間前にはペネロペちゃ