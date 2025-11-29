ゴードン・マーレー氏が生んだ現代版スーパーカー1992年に登場した伝説的スーパーカー「マクラーレンF1」で、“走りの純度”という哲学を確立したゴードン・マーレー氏。その思想は、近年では自らのブランド「Gordon Murray Automotive（GMA）」の「T.50」にも受け継がれ、世界中のファンから高く評価されています。そして2025年8月15日、米国カリフォルニア州ペブルビーチで開催された「モントレー・カーウィーク2025」におい