マクラーレン・トラックデイ・ジャパン 2025が、11月3日（月・祝）に富士スピードウェイを舞台に開催された。2013年の初回以来、節目の年ごとに進化を遂げてきたこのイベントだが、今年はその軌跡の頂点とも言える光景がサーキットに広がった。パレードランに集ったのは、過去最多となる180台のマクラーレン。鮮烈なオレンジから深みのあるブルーまで、各地から集まった車両がレーシングコースを染め上げ、マクラーレンというブラ