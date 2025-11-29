日本―カナダ前半、先制ゴールを決め、駆け出す谷川（中央奥）＝ピーススタジアムbySoftBankサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は29日、長崎市のピーススタジアムbySoftBankでの国際親善試合でカナダに3―0で快勝した。世界ランキング8位の日本は同9位のカナダとの通算対戦成績を9勝4分け4敗とした。日本は前半に谷川（バイエルン・ミュンヘン）のゴールで先制。後半早々に田中（ロイヤルズ）が相手GKから球を奪って