あすは広い範囲で晴れるでしょう。きょう、雲が多かった関東南部も、あす日中は日差しが多く届きそうです。ただ、低気圧や前線が近づく北日本は、日本海側から天気が崩れる見込みです。午前中は雷を伴う所もあるため、ご注意ください。あす朝は、東日本や北日本を中心に、けさより冷え込む所が多いでしょう。東京の最低気温は7℃と、けさより2℃低い予想です。日中の気温は全国的にきょうより高く、日なたでは過ごしやすい陽気の所