東京都内のホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを盗撮したとして、徳島県議会議員の男が29日、性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたことがわかりました。逮捕されたのは、公明党徳島県議団会長の古川広志容疑者64歳です。警察によりますと、古川容疑者は28日夜、東京・赤坂にあるホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを自身のスマートフォンで盗撮した性的撮影処罰法違反の疑いが持たれています。古川容疑者は28日開会した徳