カネカの高砂工場に申し入れをする「カネミ油症」認定患者の森田安子さん（左）ら＝29日午前、兵庫県高砂市1968年に西日本一帯で起きた食品公害「カネミ油症」の被害者らが29日、兵庫県高砂市で集会を開き、3月に75歳で亡くなった長崎県五島市の認定患者岩村定子さんを追悼した。参加者は「被害者救済に尽力した岩村さんの思いを受け継いでいかなければならない」と決意を新たにした。岩村さんは19歳でポリ塩化ビフェニール（P