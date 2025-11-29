「（Q.今日なに見つけに来たの？）おもちゃ」「クリスマスにこれ買うつもりだったんで、良かったね」“おもちゃのまち”として有名な栃木県壬生町で、おもちゃのチャリティーバザールが開かれています。新型コロナウイルスなどの影響で中止が続いていて、今年は6年ぶりの開催となりました。きょうとあすの2日間でおよそ4万人の来場が見込まれているということです。