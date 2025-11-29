明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は29日、アウェーで「徳島ヴォルティス」と対戦。 1対1で引き分け、8年ぶりとなるJ1昇格を決めました。 J1昇格とJ2優勝がかかる、運命の最終節。 首位のV・ファーレンは引き分け以上でJ1自動昇格が決まります。 アウェー徳島に乗り込んだ一戦は、前半41分に先制を許し、1点ビハインドで折り返します。 自力での昇格をつかみたいV・ファーレンは、