30日に諫早市で行われる「冬巡業大相撲諫早場所」を前に、横綱・豊昇龍関らが、長崎市の平和公園で献花を行いました。 平和公園を訪れたのは、長崎市出身の境川親方のほか、横綱・豊昇龍関や、ウクライナ出身の新大関・安青錦関ら7人です。 被爆時の長崎の状況について説明を受けた後、平和祈念像前に献花し、原爆犠牲者を慰霊しました。 （境川親方） 「長崎市の出身なので、小学校の時から8月