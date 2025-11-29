足立区が長年向き合ってきた「ボトルネック的課題」。その核心にあるのが、「貧困の連鎖を断つ」という強い使命です。近藤弥生区長は「まず守るべきは子ども」と語り、妊娠期からの伴走や家庭への丁寧なアプローチで、孤立しがちな子育てを支える取り組みを進めてきました。どんな環境でも、子どもが未来を選び取れるように--。ママたちに寄り添う温かで力強い足立区のこども支援について、近藤区長にお聞きしました。お話を聞いた