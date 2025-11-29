◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第3日（2025年11月29日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、17位から出た蝉川泰果（24＝アース製薬）が8バーディー、ボギーなしの64をマークし、首位と2打差の3位に浮上した。出だしの1番で3メートルを沈めて幸先良くバーディー発進。4番で1・5メートル、5番でも2メートルを決めて連続バーディーを奪った。この日最少スコアとなり、「前半のチャン