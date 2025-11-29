公明党の全国県代表協議会であいさつする斉藤代表＝29日午後、東京都内公明党は29日、野党に転じてから初となる全国県代表協議会を東京都内で開いた。斉藤鉄夫代表は「中道改革勢力の軸となるため、その先頭に立つ」と強調。憲法改正や政治改革を旗印に、与野党を結集するための役割を果たすと訴えた。野党連携を巡っては立憲民主、国民民主両党との関係深化が図れるかどうかが焦点となる。斉藤氏は、今後取り組む政策の柱とし