長崎市の平和公園を訪れた（右から）大関安青錦、横綱豊昇龍ら＝29日午後大相撲でウクライナ出身初の大関となった安青錦は29日、長崎市の平和公園を訪れ、原爆投下に関し「大変なことで、二度とないように。平和が一番大切」と記者団に語った。冬巡業で長崎を訪れ、横綱豊昇龍らと献花し犠牲者を追悼した。ウクライナはロシアの侵攻を受けている。日本相撲協会によると、献花や追悼は被爆80年の節目を踏まえ企画され、大関琴桜