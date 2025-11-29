29日朝、和歌山・田辺市で介護施設に利用者を送迎していた車が信号の柱に衝突し、後部座席に乗っていた90代の女性2人が死亡しました。29日午前8時50分ごろ、田辺市本宮町の国道168号で軽自動車が信号の柱に衝突しました。後部座席に乗っていた94歳と90歳の女性が胸を強く打つなどし、その後、搬送先の病院で死亡しました。車には3人が乗っていて、運転をしていた介護士の女性にけがはありませんでした。警察によると、亡くなった2