今季限りで現役を引退した長野久義氏とオリオールズの菅野智之投手が２９日、都内で「スペシャルトークイベントＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＧＯＯＤＬＩＦＥ」と題したトークショーで対談した。ファンからの質問コーナーでは、長野氏に「今後１０年、巨人を担える選手を１人教えてください」との問いが飛び出した。「ひとりですか？個人的に頑張ってほしい選手はいっぱいいるんですが…」と頭を悩ませたあとに「今年ルーキ