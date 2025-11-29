よーじやが運営する京都発のライフスタイルブランド「よーじや」では、数量限定の福袋「よーじやハッピーバッグ 2026」の予約受付を、2025年11月30日10時から「よーじや公式オンラインショップ」などで実施します。どちらになるかはお楽しみ人気の香りシリーズ「まゆごもり」「はなほのか」「ゆずつやや」のヘアケアアイテムや洗顔料など、約2万3000円相当が入っていてお得です。また、福袋でしか手に入らない、3月に誕生したコー