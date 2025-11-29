◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第３日（２９日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２５歳の鈴木晃祐（ロピア）が４バーディー、２ボギーの７０で回って通算１６アンダーで単独首位を守り、ツアー初優勝に王手をかけた。「耐えながらのゴルフだったけど、１７、１８番で伸ばせてよかった」と安堵（あんど）の笑み。１７番で６メートルの下りのスライスラインを沈め