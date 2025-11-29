「待ちかねた教授おめでとうございます」「武豊の親族」かたり馬券代をダマし取る…78歳無職男“ニセ名刺”チラ見せの手口裏千家の師範の女は弟子に祝いの言葉をかけてニセの「許状」を手渡し、自身の銀行口座に現金123万円を振り込ませていた。茶道教室の生徒に「教授」資格に合格したとウソをつき、「合格登録手数料」名目で現金をだまし取ったとして、茶道教室「麗扇会日本文化学院」（東京・市谷）の学院長の渋沢宗麗こと