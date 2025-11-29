◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）８位で出た金沢志奈（クレスコ）が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８と伸ばし、通算６アンダーで鈴木愛（セールスフォース）と並ぶ首位に浮上した。９番パー５でスーパーショットを見せた。残り８０ヤードからの第３打。「フルショットでピッタリの距離だったの