【山粼武司 これが俺の生きる道】#56【これが俺の生きる道】星野監督に「オッサン、ボケー！」と叫んだ逆転3ラン…島野育夫さんの「星野ワヤやなあ」で溜飲が下がった1999年9月30日、ヤクルト戦に勝って11年ぶりのリーグ優勝を果たした。でも、俺はその歓喜の輪に入ることができなかった。この日の先発は山本昌さん。ヤクルトの真中満がバントをし、打球を処理した昌さんが一塁手の俺に送球。全力疾走で一塁を駆け抜けよ