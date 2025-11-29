◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから１１月２９日、発表された。単勝１番人気は天皇賞・秋からＧ１連勝が懸かる（１５）マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）で２・９倍。２番人気は今年の日本ダービー馬（２）クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が４・９倍で続いた。３番人気がＧ１・３連