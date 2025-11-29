「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3000タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回「INDIE Live Expo 2025.11.29」が2025年11月29日（土）18時から配信中です。インディーライブエキスポ 2025.11.29（YouTube）https://www.youtube.com/watch?v=o5oO-pWlwGA開催概要◆イベント名：INDIE Live Expo 2025.11.29◆会期