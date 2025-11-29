地元警察の求めに応じ、被災者のために用意した衣類などの物資を移動するボランティア＝29日、香港北部・新界地区大埔（共同）【香港共同】香港の高層住宅群で起きた大規模火災の現場近くで物資を配布していたボランティアに29日、地元警察が物資の撤去を求め、配布活動は事実上阻止された。複数の支援者が証言した。香港メディアによると、当局は過去に反政府デモに参加した人が支援活動に関わることを警戒しているという。火