三重県名張市で1961年、5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件で死刑が確定し、2015年に獄中で病死した奥西勝元死刑囚＝死亡時（89）＝の妹岡美代子さん（96）が、来年1月にも名古屋高裁に第11次再審請求をすることが29日、分かった。名古屋市内で開かれた支援者集会で、弁護団が明らかにした。弁護団の小林修弁護士によると、弁護団はぶどう酒の瓶とふたをつなぐ「封かん紙」から、製造段階のものと違う市販ののり成分が検出された