東京・赤坂のホテルで派遣型風俗店で働く女性の裸をスマートフォンで盗撮したとして、徳島県議会議員の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、徳島県議会議員の古川広志容疑者（64）で、きのう午後8時ごろ、港区赤坂にある宿泊先のホテルで、20代の派遣型風俗店の女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。スマホの操作をしていた古川容疑者を女性が不審に思い事件が発覚。古川容疑者のスマホからは盗撮し