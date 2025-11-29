契約更改交渉を終え、記者会見するソフトバンク・柳田＝29日、みずほペイペイドームソフトバンクの柳田悠岐外野手が29日、みずほペイペイドームで契約交渉し、1億円減の年俸3億7千万円プラス出来高払いで更改した。自身初となる最高出塁率のタイトルを獲得した柳町達外野手は保留した。37歳の柳田は4月に右膝付近に自打球を当て、約5カ月間も離脱した。出場は20試合にとどまったが、復帰後は勝負強い打撃で5年ぶりの日本一に貢