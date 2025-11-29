第45回ジャパンカップ（30日・東京12R2400メートル芝18頭、G1）前日発売の最終オッズ（午後5時30分現在）が29日発表され、単勝はマスカレードボールが2.9倍で1番人気となった。クロワデュノールが4.9倍、フランス馬カランダガンが5.2倍、ダノンデサイルが5.3倍で続いている。枠連は（1）―（7）が3.5倍、馬連は（2）―（15）が6.6倍、馬単は（15）―（2）が11.3倍、3連複は（2）―（14）―（15）が12.7倍、3連単は（15）―（2