大阪・関西万博の会場に設置されていた公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントが会場の外に移されることになり、ファンらが感謝を伝えるセレモニーが行われました。「ミャクミャク、ありがとう〜!!」きょう開催されたのはミャクミャクの「旅立ちセレモニー」。このミャクミャクのモニュメントは会期中、東ゲート近くに設置され、来場者を出迎えていました。大阪府はこのモニュメント含むミャクミャク2体を、来年3月ごろに