きょう午前、新潟市の住宅街にイノシシが出没し3人がけがをしました。イノシシの姿をドライブレコーダーがとらえていました。ドライブレコーダーの映像です。道路を横切ったイノシシがこの車にぶつかってきました。その後も、すれ違う車に体当たりしているのがわかります。きょう午前9時半ごろ、新潟市江南区の住宅街で「イノシシを目撃した」という通報が相次ぎました。体当たりされた50代の男性と70代の女性が軽傷を負ったほか、