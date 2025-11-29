■325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games（29日、日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場）【写真でみる】女子競歩界、史上初のメダリスト・藤井菜々子が「アスリート・オブ・イヤー」に ！ 世界陸上で活躍した村竹ラシッド、桐生祥秀らも国立に集結女子800m日本記録保持者（1分59秒52）の久保凛（大阪・東大阪大敬愛高3）が女子3000mに出場し、9分07秒80の全体トップでフィニッシュした。スロー