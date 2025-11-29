ヨーロッパの航空機大手エアバスが主力のジェット機「A320」シリーズに不具合があると発表したことをうけ、全日空では95便が欠航となり、羽田空港では混乱が広がっています。この不具合についてフランス当局は、改修が必要な機体が約6000機にのぼるとしていて、各国の航空会社が対応を急いでいます。エアバスは28日、「A320」シリーズについて、機体に強い太陽の放射が当たると「飛行を制御する操作に不可欠なデータを破損する可能