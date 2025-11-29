元SKE48でタレントの北川綾巴（27）が、29日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。北川は「『週刊ポスト』デジタル写真集両方チェックお願いします」と、ハットをかぶりながら、バストが見える水着ショットを投稿した。ファンからは「感謝しかない」「需要しかない」「ぶほぶほぶほーーん」「美し過ぎる吸い込まれそう」「水着姿セクシーですね」といったコメントが寄せられた。北川はSKE48の6期