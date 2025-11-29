Photo: 小暮ひさのり あの…悪いこと言わないので買っておいてほしいです。僕がそのくらい強く推したいお風呂掃除アイテムが、スコッチブライトの「すごい鏡磨き ストロング」。 3M すごい鏡磨き ストロング シート3枚 1,159円 Amazonで見るPR Amazonだと1,159円ですね。単純に値段だけ見ると百均の10倍しますけど、効率で見たら100倍くらいは楽です。確実