俳優板垣李光人（23）が、28日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」やCMの共演者として取材を受けた小日向文世（71）からの質問に爆笑した。人見知りだという板垣は「声かけてもらう方がうれしいですね。1回声かけてくれるとこっちからも話しかけやすかったりするので」と自身を分析。小日向を取材したKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は「小日向さんもね、『自分から誘う方がいいのか、