【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月30日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、「DASH島造船計画」最終章をお届け。製作期間約1年、すべて手作りの木造船がついに完成。しかし、進水式でまさかの悲劇が!? さらに、25年目の米作りも完結編。城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、収穫したもち米で餅つき大会を行う。 ■進水式でまさかの悲劇が DASH島の開拓以来、約10年活躍し