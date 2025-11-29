無念の結末だ。J１昇格プレーオフに進めるのは、J２の３位から６位の４チーム。11月29日に行なわれた最終節を前に、ベガルタ仙台は勝点62の６位だった。シーズン最後の試合は、ホームでいわきFCと対戦し、０−１で敗れた。勝点は62のまま。１ポイント差で７位だったジュビロ磐田が同日、サガン鳥栖に２−１で勝利。仙台はプレーオフ圏外の７位でフィニッシュした。 J１昇格の１枠を争うためのチケットを逃した仙台。S