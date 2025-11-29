104人が犠牲となった大洋デパート火災から52年を迎えた29日、熊本市で防災イベントが開かれました。熊本市では、1973年に大洋デパート火災が発生した11月29日を熊本市消防避難訓練の日と定めています。サンロード新市街には、大洋デパート火災についてのパネル展示や煙が充満した部屋を再現したコーナー、VRを使って消火体験するコーナーなどが設けられ、多くの人が訪れました。