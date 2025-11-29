特別な日のお出かけに着て行きたい洋服がない……。そんなミドル世代は、一枚でサマ見えが狙えるワンピースがおすすめ。今回編集部が注目したのは、洗練された雰囲気が漂う【ZARA（ザラ）】のワンピース。ブラウンやグレーなど、トレンドカラーで旬度高まるワンピースをピックアップしました。 一枚で女性らしい雰囲気をまとえるギャザー入りワンピ 【ZARA】「ギャザーミディ丈