【その他の画像・動画等を元記事で観る】 カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜22時～）で主演を務める草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）と、同ドラマの三宅喜重監督の対談が公開された。 ■「これまでとは違うベクトルに、三宅監督と一緒に行けたらなという思いがあった」（草なぎ） 草なぎの初主演ドラマ『いいひと。』（1997年）で、