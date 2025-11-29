サントリーは、期間限定商品「白角（しろかく）ハイボール缶」を2025年12月2日に発売する。仕上げにカボスを使用食事と相性が良く、飲食店で提供されるような本格的なハイボールが家庭でも手軽に楽しめる「角ハイボール缶」シリーズから、より手軽に食事中でもハイボールを楽しめる「白角ハイボール缶」が登場。「白角」の特長を生かしたアルコール度数6％で、すっきりとまろやかな味わい。仕上げにカボスを使用し、心地良い余韻を