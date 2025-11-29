現在公開中の映画「栄光のバックホーム」で主演している、俳優の松谷鷹也（まつたに・たかや＝３１）が大手芸能事務所アービングに所属したことが２９日、明らかになった。松谷は１９９４年１月２２日生まれ。神奈川県出身。映画「ブレイブ―群青戦記―」（２０２１年）や「朝日が沈むまで待って」（２２年）に出演するなど、若手成長株だ。鈴木京香とのダブル主演を務めた映画「栄光のバックホーム」では、２０１３年のプロ