2020年7月豪雨で流失した球磨村の松本橋が完成し29日、式典が開かれました。式典には国土交通省や県、球磨村の関係者ら約60人が出席。現地でテープカットをして完成を祝いました。完成した松本橋は球磨村を流れる球磨川に架かる橋で、長さ146ｍで幅5ｍ。左岸の一勝地と右岸の大瀬を結びます。2020年7月豪雨で流され、国の権限代行で復旧中の球磨川の橋10本のうち松本橋が4本目の完成です。