ヨーロッパの航空機大手エアバスが、主力のジェット機「A320」シリーズに不具合があると発表したことを受け、全日空では95便が欠航となり、羽田空港では混乱が広がっています。利用者：オンラインチェックインしたときに「欠航」となってパニックでした。「やばい」って（代わりの便を）探してもらったんですけど、どうにもこうにもいかなくて1時間以上並んでます。航空機大手エアバスが28日、主力のジェット機「A320」シリーズに