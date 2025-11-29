会社での会議中。海外チームとの会話中、英語がうまく伝わらなかったようで、焦ってしまった私。パニックになり、思わず日本語で本音が漏れてしまった時、何故か海外チームは大爆笑？ 今回は、新人の頃の筆者が経験した、海外チームのサプライズエピソードをご紹介します。 英語を使えるチャンス！