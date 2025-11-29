クォリファイングトーナメント・ファーストステージ国内女子ゴルフツアーの来季出場権を懸けたクォリファイングトーナメント（QT）ファーストステージ最終日が28日に3会場で開催された。横峯さくら（エプソン）、金田久美子（スタンレー電気）らが突破する一方、元賞金女王の森田理香子（フリー）、馬場咲希（サントリー）ら実力者が敗退した。ファイナルQTは12月2日に開幕する。埼玉・こだまGCのA地区は、ツアー23勝の横峯が