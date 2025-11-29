初心者から上級者まで、コーヒーについて楽しく学ぶことができる「UCCコーヒーアカデミー」。今回は、東京と兵庫にある学校を飛び出して、東京都・虎ノ門にある「上島珈琲店 虎ノ門店」にて、2025年11月に開催された限定コーヒーセミナーの様子をレポートします！ 意外と知らない！コーヒーの「豆」知識をレクチャー オフィス街として知られる東京・