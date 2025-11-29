ソフトバンク・柳田悠岐外野手が２９日、みずほペイペイドームの球団事務所で契約を更改し、１億円ダウンの年俸３億７０００万円プラス出来高払いでサインした。２３年オフの５０００万円、昨年の１億円減に続く３年連続の大幅ダウン。１５年目の今季は４月に自打球で負傷し、右けい骨骨挫傷で９月下旬まで長期離脱した。ＣＳと日本シリーズでは活躍したが、レギュラーシーズンは２０試合の出場。リーグ優勝と日本一を「すばらし