サッカーJ1の清水エスパルスは29日秋葉忠宏監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。秋葉忠宏監督は千葉県出身の50歳で、おととし、清水エスパルスのヘッドコーチから監督に昇格すると、昨シーズン、J2で優勝し、J1復帰を果たしました。J1で10位以内を目標に掲げて臨んだ今シーズンでしたが、あと2試合を残し、現在13位で、目標達成の可能性はなくなっていました。エスパルスによります