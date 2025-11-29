元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージ（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。「ブルゾンちえみ」の芸名で活動していたタレント、藤原しおり（35）との金髪ツーショットを公開した。藤原との金髪ツーショットを公開。トレーニング用のボールを肩に乗せており、「写真撮るってなったら、自然と肩の上にボールを乗せた日」とつづった。ハッシュタグでは「気がついたら」「二人とも金髪で」「二人とも黒パーカーで」「